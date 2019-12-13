Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Давосе

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своём «инстаграме» огласила состав сборной на этап Кубка мира в Давосе (Швейцария), который стартует завтра, 14 декабря.

Спринт. Мужчины. 14 декабря

Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Андрей Собакарёв.

Спринт. Женщины. 14 декабря

Наталья Непряева, Нина Дуботолкина, Христина Мацокина, Ольга Кучерук, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина, Ольга Царёва.



Гонка на 15 км. Мужчины. 15 декабря

Александр Большунов, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Илья Порошкин.

Гонка на 10 км. Женщины. 15 декабря

Нина Дуботолкина, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Екатерина Смирнова, Ольга Царёва.

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