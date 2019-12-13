В Кремле прокомментировали возможность проведения в России альтернативных Игр

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обсуждал вопрос о проведении своих Олимпийских игр с привлечением других государств. Ранее с такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Я не могу комментировать заявление Валентины Ивановны Матвиенко. Валентина Ивановна неоднократно говорила о необходимости отстаивания наших интересов, защиты интересов наших спортсменов. Это является краеугольным камнем нашей позиции.
Проведение своей Олимпиады с привлечением других государств? Это вопрос нашим спортивным властям. В Кремле эта тема не обсуждается", — цитирует Пескова РИА «Новости».
9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу.
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