Тренер сборной России по пляжному футболу: ситуация с ВАДА очень расстраивает

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв выразил надежду, что чемпионат мира—2021, несмотря на санкции ВАДА, состоится в Москве.

«Будет очень обидно, если все решения, которые были обнародованы ВАДА 9 декабря, вступят в силу. Всё-таки хочется видеть всех наших сильнейших атлетов на международных стартах под российским флагом. Нездоровая ситуация очень расстраивает. Уверен, наши юристы сделают всё возможное, чтобы российский спорт был полноценно представлен на всех турнирах.

Пока сложно говорить что-то конкретное. Ещё пройдёт достаточное количество времени, прежде чем мы будем понимать, какое решение будет принято ФИФА. Конечно, мы верим в лучшее и надеемся, что чемпионат мира всё-таки пройдёт в Москве», – цитирует Лихачёва РИА «Новости».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу.