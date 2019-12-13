Россия может отказаться проводить гандбольный отбор на Игры из-за санкций ВАДА

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил, что из-за санкций ВАДА страна может отказаться от идеи проведения женского квалификационного турнира на Олимпийские игры.
Ранее российские гандболистки со счётом 32:33 проиграли Нидерландам в полуфинале чемпионата мира и не сумели квалифицироваться на Олимпиаду. Теперь национальная команда будет отбираться на Игры через квалификационный турнир. Ранее планировалось, что ФГР подаст заявку на проведение соревнований в России.
«Я предварительно говорил с президентом IHF Мустафой. Думаю, что в связи с санкциями проведение турнира вряд ли возможно. Мы изучаем правовую ситуацию, и если разрешат, то проведём. Но сомневаюсь, что это возможно», — цитирует Шишкарёва ТАСС.
9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу.
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