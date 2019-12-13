Шишкарёв: российские гандболистки в концовке полуфинала пешком ходили

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал поражение женской сборной России в полуфинале чемпионата мира в Японии. Подопечные Амброса Мартина уступили команде Нидерландов со счётом 32:33.

«Мы проиграли достойно, удача была не на нашей стороне. Мне показалось, что голландки хотели выиграть больше, чем сборная России. У них было больше уверенности, больше азарта. Хотя мастерства у наших девчонок хватает. Даже такой феноменальный игрок, как Аня Вяхирева, не может в одиночку вытащить всю игру. Не могу не сделать замечание тренерскому штабу сборной России. На чемпионате мира половина нашей сборной не получила возможности выйти на площадку, хотя они не туристки, это сильные достойные игроки. Это и Оля Горшенина, и Лена Михайличенко.



Они уже доказывали свою состоятельность, я не понимаю, почему они не получили своего шанса. Будем разбираться по этому поводу. Вместо того чтобы наращивать темп, прессинг, разнообразие в атаке, наша сборная в конце матча уставшая пешком ходила по площадке. И только усилиями Ани Вяхиревой как-то держались на равных», — цитирует Шишкарёва РИА «Новости».

В матче за бронзу сборная России сыграют с проигравшим в противостоянии Норвегия — Испания.



«Постараемся теперь выиграть утешительный финал на чемпионате мира. Мы верим в нашу команду. Главные соревнования впереди — Олимпийские игры. Будем в Токио доказывать, что сегодняшний проигрыш был случайным», — сказал Шишкарёв.