Лукашенко: чистых российских спортсменов порой ни за что начинают гнобить

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что ВАДА несправедливо оказывает давление на чистых российских спортсменов. По его словам, такое было сложно представить во времена Советского Союза.

«Советских спортсменов было сложно отстранить. Советский Союз — это всё-таки мощная система, противостоять могла. Хотя с Олимпиадой 1980 года тоже попытались „наклонить“. Но и без них провели. Сейчас мы, к сожалению, раздроблены.

Чистых российских спортсменов порой ни за что начинают гнобить. Вот эта политика в спорте, глупое, никому не нужное политиканство и коммерциализация не всегда играют в пользу спорта», — цитирует Лукашенко «БелТА».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу.