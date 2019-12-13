Стал известен соперник России в матче за бронзу чемпионата мира по гандболу

Женская сборная Испании вышла в финал чемпионата мира по гандболу в Японии, обыграв команду Норвегии со счётом 28:22.

В финале испанки сразятся со сборной Нидерландов, которая одолела россиянок — 33:32. В составе сборной России самым результативным игроком стала Анна Вяхирева (11 мячей).

Для сборной России это поражение стало первым на чемпионате мира—2019. Ранее подопечные Амброса Мартина оказались сильнее команд Китая, Аргентины, ДР Конго, Японии, Швеции, Румынии, Черногории и Испании.

Матч за третье место Россия — Норвегия и финал Нидерланды — Испания состоятся 15 декабря. Победитель соревнований получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

На чемпионате мира 2017 года россиянки проиграли Норвегии в четвертьфинале.

Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира по гандболу