Московское «Динамо» обыграло «Протон» в женской волейбольной Суперлиге

Волейболистки московского «Динамо» одержали четвёртую победу в чемпионате России среди команд Суперлиги. В домашнем матче восьмого тура соревнований бело-голубые нанесли поражение «Протону» из Саратова со счётом 3:0 (25:14, 25:9, 25:18).

В следующем матче турнира «Динамо» 22 декабря встретится в гостях с «Уралочкой-НТМК» из Свердловской области, а «Протон» 21 декабря сыграет на выезде с петербургской «Ленинградкой».

В другом матче дня волейболистки «Уралочки» на выезде обыграли представительниц клуба «Минчанка» — 3-1 (20:25, 25:17, 25:18, 25:20).

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Девятый тур



«Динамо» (Москва) – «Протон» (Саратов) – 3:0 (25:14, 25:9, 25:18)

Минчанка (Минск) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 1:3 (25:20, 17:25, 18:25, 20:25).