Мозгов, Гальперин и Бабешкин приняли участие в форуме «Живу Спортом»

В Доме правительства Московской области состоялся спортивный форум «Живу спортом» и вручение одноименной премии. В мероприятии приняли участие более 2000 человек, среди которых представители из 38 регионов страны.

«Динамика развития каналов коммуникации, увеличение информационного потока и повсеместная диджитализация диктует новые правила. На сегодняшний день спорт и медиа – две части одного целого, взаимодополняющие друг друга. Зритель хочет красивую картинку, аналитику по тем или иным моментам от звёзд спорта, качественный контент. Здесь важно найти золотую середину, чтоб у обеих сторон было полное понимание по взаимодействию», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Между профессионалами спортивной отрасли и зрителями состоялся открытый диалог, в ходе которого были затронуты такие вопросы, как «Зачем спортсменам СМИ и зачем СМИ спортсмены?», «Как пресса влияет на развитие спортивной индустрии?», «Диджитализация спортивных медиа» и другие.

«Ввиду того, что я представляю не такой массовый, как футбол или баскетбол, вид спорта, у нас существуют некоторые проблемы в общении со СМИ. Нам есть, что улучшать и есть, куда расти. Одной из проблем является то, что в нашем виде спорта взаимодействие со СМИ происходит только на главных мероприятиях — Олимпийских играх или чемпионатах мира — 2-4 раза за цикл. Взаимодействие со СМИ должно быть на тесном уровне. В подобном мероприятии, как Форум «Живу Спортом», я принимаю участие впервые. Здесь много известных спортсменов, чиновников, и общение в таком формате очень важно», — подчеркнул двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по прыжкам в воду Глеб Гальперин.

Другими спикерами мероприятия стали директор по связям с общественностью Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергей Алексеев, видеблогер, автор YouTube-канала о прыжках в воду Вадим Бабешкин, ведущая телеканала «Матч! Страна», автор и ведущая видеоблога «Фигурка с Эммой» на Sport24 Эмма Гаджиева, бронзовый призёр Олимпийских игр по баскетболу Тимофей Мозгов, вице-президент Федерации скейтбординга России Ирина Неуймина, директор информационного департамента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Павел Новиков, президент Федерации гандбола Московской области Алексей Перов и главный редактор ProstoProSport Николай Роганов.

«Я старался донести мысль о том, что быть спортсменом и работать со СМИ — это нелегкий труд. В России и Америке существуют различия. Когда ты за океаном — это часть твоей работы. А здесь, ввиду особенностей работы российских медиа, это больше похоже на каторгу. В целом я не пристально слежу за спортом, поэтому не могу сказать наверняка, существуют ли какие-то отдельные клубы, преуспевающие в общении со СМИ», — рассказал Мозгов.