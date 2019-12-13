Объявлены самые перспективные спортивно-технологические стартапы года

В Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прошла торжественная церемония награждения конкурса спортивно-технологических стартапов CSTSC (Continental Sport Tech Startup Challenge), организованного в рамках национальной независимой премии в области спортивных бизнес-достижений BISPO Awards.



Всего на конкурс было подано 182 заявки. В шорт-лист вошли 32 стартапа, создающих инновационные решения для спортивного рынка. Партеры конкурса, среди которых представители ведущих компаний и брендов, выбрали наиболее перспективны из них. По итогам конкурса в экосистеме STIG создана публичная база спортивно-технологических стартапов из России и СНГ, для их поддержки и объединения интересов со стратегическими партнерами, клиентами и инвесторами.

«Мы получили более 180 заявок от различных стартапов. Мы получили отличный фидбек от бизнеса — партнерами конкурса стали ведущие спортивные федерации и клубы страны. Мы подписали ряд соглашений о партнерстве с крупнейшими игроками на рынке. Например, с Фондом Сколково, который стал генеральным партнером акселератора STIG и в частности конкурса CSTSC, который мы планируем проводить ежегодно!» — отметил сооснователь STIG Александр Крылов.

Лауреаты:

Picvario (проект: корпоративная медиабиблиотека), Track.tennis (проект: запись видео и система отслеживания данных для тенниса), Heart.Zone (проект: технология непрерывного мониторинга деятельности сердечно — сосудистой системы через различные предметы спортивной экипировки), idChess (проект: платформа для распознавания и аналитики шахматных данных), FNRG (проект: многофункциональная платформа, для продвижения перспективных проектных инициатив по внедрению инноваций в спортивной индустрии), Fastserve (проект: Saas платформа по доставке еды на стадионах), Inmotion (проект: первая российская система трекинга (движение и биометрия) для спортсменов в командных видах спорта), e-Champs (проект: CRM для управления мероприятиями и сохранения результатов спортсменов), YoPlayDo (проект: футбольная платформа для учёта данных и статистики игроков), S10.run (проект: платформа для дистанционных тренировок по бегу), SportRecs (проект: сервис для спортивных правообладателей и спортивных паблишеров), «Игровой Интеллект» (проект: программа для развития у профессиональных атлетов внеигровых навыков), Ferretvideo (проект: сервис по созданию маркетинговых игр, квестов и опросов на основе видео), Learn2Play (проект: международная киберспортивная компания EdTech, предлагающая игрокам платформу для совершенствования своих навыков).



«Хочу отметить, что мы полностью открыты и для авторов интересных решений в области спортеха, и для бизнеса, для инвесторов, которые понимают, что спорт — ёмкое и интересное направление для инноваций и инвестиций. В феврале мы проводим инвест-сессию для молодых предпринимателей из нашего акселератора, которые смогут презентовать свои проекты инвесторам», — подчеркнул управляющий партнер STIG Дмитрий Масленников.

«Фонд «Сколково» обладает технологическими, инвестиционными, акселерационными и менторскими компетенциями. Став генеральным партнером первого в России Континентального конкурса спортивно-технологических стартапов, мы готовы принимать самое активное участие в развитии инноваций в спортивной индустрии», — добавил старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем.