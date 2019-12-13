Тутберидзе: Загитова сама просила паузу

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить выступление в соревнованиях.
«Это решение, к сожалению, не принималось случайно. Алина говорила о нём последние полтора года. И это время, пока она продолжала соревноваться, бороться за звание лучшей спортсменки в мире, было очень сложным. Она сама просила: «Дайте мне паузу. Я хочу сама прийти к тому решению, чтобы соревноваться».
Алина очень красиво катается, и сама очень красивая, поэтому мы всем тренерским штабом, всей федерацией пытались убедить её продолжить. Мне почему-то кажется, что она всё равно не сможет без фигурного катания. Ей просто нужно прийти к этому самой. Когда её уговаривают, у неё остаются сомнения», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
- 13 декабря 2019
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