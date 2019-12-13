Траньков: можно было подозревать, что такое решение Загитовой последует

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал решение Алины Загитовой приостановить выступление в соревнованиях.
«Можно было подозревать, что такое решение Алины последует. Тем более учитывая высокую конкуренцию в нынешнее время в женском фигурном катании. Не могу судить, правильный это поступок или нет, но она выросла, как спортсменка. Будет жаль не увидеть её на чемпионате России», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
- 13 декабря 2019
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