Бутырская рассказала, что мешает ввести возрастной ценз в фигурном катании

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская поделилась мнением относительно возможного введения в фигурном катании возрастного ценза.

«Вопрос возрастного ценза волнует многих. У возрастных девочек совсем другое катание. Издавна было так, что в 15 лет можно выступать на взрослых чемпионатах. Когда люди поймут, что спортсмены не могут так долго находиться в спорте, то, возможно, что-то поменяется. А пока к этому не готовы», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее Мария высказала предположение, что олимпийская чемпионка Алина Загитова решила приостановить карьеру из-за того, что не хочет проигрывать молодым конкуренткам.

Бутырская — первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России.