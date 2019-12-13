Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о решении олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить выступление в соревнованиях.

«Для меня, как для профессионала, решение Алины было ожидаемым. Мне кажется, её решение связано именно с тем, о чём она нам и говорила: у неё есть всё и ей очень тяжело найти мотивацию, чтобы продолжать такой тяжёлый труд», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров — 2017. Чемпионка России 2018 года.

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