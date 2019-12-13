Загитова рассказала, почему не стала учить четверные прыжки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая 13 декабря приняла решения приостановить карьеру, рассказала, почему она не стала разучивать четверные прыжки.

«Четверные прыжки нужно учить в более молодом возрасте. Нужно было учить их до Олимпиады, но тогда был риск получить травму и пропустить Игры. На тот момент было достаточно моего арсенала прыжков. Потом я начала взрослеть, началась раскоординация. Главным было оставить прыжки и удержать всё, что я сейчас имею», — сказала Алина в эфире Первого канала.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, чемпионка России 2018 года.