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Загитова рассказала, почему не стала учить четверные прыжки

Загитова рассказала, почему не стала учить четверные прыжки
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая 13 декабря приняла решения приостановить карьеру, рассказала, почему она не стала разучивать четверные прыжки.

«Четверные прыжки нужно учить в более молодом возрасте. Нужно было учить их до Олимпиады, но тогда был риск получить травму и пропустить Игры. На тот момент было достаточно моего арсенала прыжков. Потом я начала взрослеть, началась раскоординация. Главным было оставить прыжки и удержать всё, что я сейчас имею», — сказала Алина в эфире Первого канала.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, чемпионка России 2018 года.

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