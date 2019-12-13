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Загитова отказалась писать расписку с обещанием снова выступить на ЧР

Загитова отказалась писать расписку с обещанием снова выступить на ЧР
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила отказом на предложение ведущего Первого канала Кирилла Клеймёнова написать расписку с обещанием вновь выступить на чемпионате России.

«Как-то я писала сама себе расписку, что обещаю кататься хорошо и попасть на чемпионат мира. Она до сих пор где-то есть в Федерации фигурного катания. Потом я писала такую же расписку перед Japan Open. А на финал Гран-при — уже нет. И сейчас я не готова писать подобные вещи про чемпионат России. Вообще, всё, что я пишу, стараюсь выполнять», — сказала Алина в эфире Первого канала.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, чемпионка России 2018 года.

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