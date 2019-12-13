Тарасова выступила за поднятие возрастного ценза в фигурном катании
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением относительно возможного введения в фигурном катании возрастного ценза.
«Я считаю, что возрастной ценз нужно поднять. Взрослое фигурное катание должно начинаться с 17—18 лет. Средний же возраст — 15–16 лет — должен соревноваться отдельно. Мы бы имели преимущество перед всеми и побеждали бы на соревнованиях разного уровня. Наш спорт был бы продолжительнее, нежели нам предлагают сейчас», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Сегодня, 13 декабря, 17-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила в прямом эфире о решении приостановить выступление в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок.
Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру
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