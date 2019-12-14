Мишин: желаю Загитовой быть счастливой супругой и бабушкой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин пожелал успехов олимпийской чемпионке Алине Загитовой. 13 декабря 17-летняя спортсменка объявила в прямом эфире о решении приостановить выступление в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок.
«Я желаю ей в будущем таких же успехов, какие были у неё, когда она была подростком. Потом она стала девушкой, дальше будет супругой и бабушкой. И во всех этих моментах я хочу пожелать ей огромного счастья», — приводит слова Мишина ТАСС.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
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