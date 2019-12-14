Андрей Букин: может быть, Загитова захочет выиграть ещё одно олимпийское золото

Олимпийский чемпион 1988 года в танцах на льду Андрей Букин прокомментировал решение российской фигуристки 17-летней Алины Загитовой взять паузу в карьере.

«То, что решила Загитова, — это продолжение логической цепочки всего того, что происходило в последние полтора года после ОИ. Она молодец, она попробовала себя после всех своих больших побед, попробовала продлить карьеру. Но, как она сама заявила, не смогла справиться со своими физическими изменениями. Да, ей нелегко, поэтому сейчас это, наверное, правильное решение.

Сейчас надо переждать. Фигуристы вполне могут соревноваться до 25—27 лет и показывать неплохие результаты. Пусть Алина подышит и поймёт для себя, способна ли она психологически преодолеть этот рубеж. У неё действительно всё есть, но, может быть, она захочет выиграть ещё одно олимпийское золото», — цитирует Букина «RT на русском».