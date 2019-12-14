Туктамышева рассказала о шантаже со стороны бывшего агента

Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева опровергла причастность к появлению на её канале в YouTube проморолика к чемпионату России. Спортсменка сообщила, что видео опубликовал бывший агент, который её шантажирует.
12 декабря на YouTube-канале Туктамышевой был опубликован ролик «Чудо-Женщины. Промо к чемпионату России в Красноярске. Пародия на трейлер к фильму «Чудо-Женщина 1984»».
«Не хотела доводить ситуацию до комментариев в публичном поле, но это событие вынуждает меня отреагировать. Хочу прояснить ситуацию.
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Видео было выложено на YouTube-канал, в который я уже очень давно не заходила, потому что он создавался моим бывшим агентом и менеджером Валерой Харитоновым. Мы прекратили работать с ним несколько месяцев назад, он забрал его себе. Закончили на недоброй ноте — он задолжал мне деньги, которые выделялись под проект, но пропал и назад их не вернул, бросаясь угрозами и шантажируя опубликовать якобы страшный компромат, чтобы испортить мне репутацию.
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Как и любой адекватный человек, понимаю, что у любой славы есть своя цена, такие ситуации случаются у многих известных людей, поэтому я решила оставить попытки получить деньги назад, а угрозы проигнорировала. У него были проблемы в личной жизни, всякое бывает, эмоции бурлят, подумала я.
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Несколько недель назад он снова объявился и предложил поучаствовать в проекте для рекламы одной известной компании, извинился за своё поведение. Ну ок, подумала я. Был подписан договор. Компания заплатила ему предоплату, которую он должен был передать мне за выступление, и тут он пропадает: на сообщения не отвечает, трубку не берёт. Оказалось, не только мне он не выплатил, но сейчас не об этом.
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Пару дней назад я написала ему ещё раз, и снова начались угрозы, шантаж «компроматом» и угрозы испортить мою репутацию.
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Насколько мне известно, этот человек много кому должен, он регулярно кидает людей, делает это беспощадно, безнаказанно и сопровождает такими пакостями, как это видео. Ожидаю, что это может продолжиться. Человек в отчаянии способен на самые разные пакости.
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Очень жаль, что пришлось в таких деталях рассказать вам о том, что касается только меня и моей карьеры, но вы должны знать правду», — написала фигуриста на своей странице в «Инстаграме».
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