Туктамышева извинилась перед Медведевой и Тарасовой за пародийный ролик

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева извинилась перед коллегой — Евгенией Медведевой — и заслуженным тренером Татьяной Тарасовой за публикацию пародийного видео на её YouTube-канале.
«Прежде всего приношу извинения Жене и её болельщикам, Татьяна Анатольевне Тарасовой и всем, кого это затронуло.
Всё это нелепо, грустно и смешно, потому что Женя знает моё истинное отношение к ней, к тому же я сразу с ней связалась», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
12 декабря на YouTube-канале Туктамышевой был опубликован ролик «Чудо-Женщины. Промо к чемпионату России в Красноярске. Пародия на трейлер к фильму «Чудо-Женщина 1984». Спортсменка сообщила, что видео разместил её бывший агент, который шантажирует девушку.
Туктамышева — чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при. Все три титула она завоевала в сезоне-2014/15.
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