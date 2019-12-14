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Плющенко предположил, что Загитова может перейти к другим тренерам

Плющенко предположил, что Загитова может перейти к другим тренерам
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил мнение, что россиянка Алина Загитова могла сделать паузу в карьере, чтобы определиться с тренерами, поскольку спортсменке нужно больше внимания.

«Думаю, пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдёт в другую группу, к другим тренерам? Такой вариант не исключаю — Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени. Надо двигаться дальше — впереди ещё много времени, а она мощный спортсмен.

Да, была неудача в финале Гран-при в Турине, но и у меня такое было — я просто отвратительно прокатался в Гран-при, а потом смог выиграть чемпионат мира", — цитирует Плющенко ТАСС.

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