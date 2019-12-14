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Российские конькобежцы заняли первое место в общем зачёте на этапе КМ в Японии

Российские конькобежцы заняли первое место в общем зачёте на этапе КМ в Японии
Другие / Конькобежный спорт 0

Российские конькобежцы одержали победу в командной гонке на этапе Кубка мира в Нагано (Япония) и стали первыми в общем зачёте турнира в данной дисциплине.

Россияне Александр Румянцев, Руслан Захаров, Данила Семериков победили с результатом 3 минуты 42,939 секунды. Серебро завоевала команда Японии (+0,06). Третьей стала Канада (+1,93).

В зачёте Кубка мира в данной дисциплине сборная России заняла первое место, набрав 312 очков. Второй стала Япония (302), тройку лучших замкнула Канада (290).

Этап Кубка мира в Нагано завершится завтра, 15 декабря.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Нагано, Япония
Мужчины. Командная гонка

1. Россия (Александр Румянцев, Руслан Захаров, Данила Семериков) — 3.42,939
2. Япония — +0,06
3. Канада — +1,93.

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