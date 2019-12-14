Винер-Усманова: в CAS мы докажем, что политика не играет никакой роли в спорте

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова оценила шансы России оспорить санкции ВАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).
9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.
«Владимир Владимирович Путин дал очень грамотный и правильный ответ на это решение. Не может быть коллективной ответственности. Наказание должно быть индивидуальным и применяться к конкретным людям, допустившим нарушения. Коллективная же ответственность означает: решение ВАДА продиктовано соображениями, не имеющими отношения к спорту.
Если мои спортсмены чисты, их никогда не подозревали в употреблении допинга, они постоянно проходят проверки, что они должны ещё доказать? Их обязаны допустить под нейтральным флагом в любом случае. Конечно, жаль, что это не российский флаг, но в мы в любом случае выиграем в Токио.
Я тренер, моя задача — готовить спортсменов. Всё остальное нужно доказывать в суде. Что мы и будем пробовать сделать в CAS. Уверена, будут наняты первоклассные юристы, адвокаты, которые смогут доказать, что политика не должна играть никакой роли в спорте. Так говорит президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Да, сейчас у нас у всех тяжелый момент. Но это испытание, которое нам дает Всевышний, и мы обязательно его пройдем и добьемся поставленных результатов. У нас великий народ, Россия — страна мастеров, умельцев и спортсменов", — цитируют Винер-Усманову «Известия».
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