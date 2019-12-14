Иоланда Чен — о санкциях ВАДА: начинаю подозревать, что дыма без огня не бывает

Чемпионка мира в закрытых помещениях 1995 года в тройном прыжке Иоланда Чен прокомментировала санкции ВАДА в отношении России за нарушение антидопинговых правил.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.

«Мы уже пять лет наблюдаем за этой историей. В 2016 году не поехали на Олимпиаду наши легкоатлеты, в 2018-м поехали уже все, но без флага и гимна. И мы видим, что ситуация продолжает ухудшаться. Как понимаю, на том самом заседании ВАДА стоял вопрос, чтобы вообще никого из России не пускать. К счастью, спортсменам разрешили выступать под нейтральным флагом, как было на Олимпиаде в Южной Корее.

При этом наши чиновники всё время говорят, что проделана какая-то работа, что всё налаживается. Но нам, спортсменам, которые привыкли к конкретным результатам, хочется понять: а где результаты работы этих чиновников? Фактически же результаты ухудшаются, а это значит, что работа была проведена недостаточная, если вообще проводилась. И даже у самых больших оптимистов, к которым себя тоже отношу, начинает меняться отношение к этой ситуации. Начинаю подозревать, что дыма без огня не бывает, что это не пустые нападки на нас и мы действительно в чём-то серьёзно виноваты", — цитирует Чен «Фонтанка».