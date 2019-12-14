Россиянка Войнова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по велотреку

Российская велогонщица Анастасия Войнова завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира по велоспорту на треке. Соревнования проходят в Брисбене (Австралия).
В заездах за третье место 26-летняя спортсменка опередила представительницу Колумбии Марту Байону Пинеду. Победу одержала Лэй Вайси из Гонконга. Серебряным призёром стала австралийка Стефани Мортон.
Напомним, Войнова завоевала серебро на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также в её активе четыре золотые медали чемпионатов мира, 11 побед на чемпионатах Европы.
Кроме того, россиянки заняли второе место в командном спринте, проиграв в финале сборной Польши. Бронзовые медали достались Австралии. В составе российской команды выступили Войнова и Екатерина Роговая.
Этап Кубка мира в Брисбене завершится завтра, 15 декабря.
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