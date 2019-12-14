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Губерниев снялся в YouTube-шоу «Что было дальше?»

Губерниев снялся в YouTube-шоу «Что было дальше?»
Другие / Прочие виды спорта 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев принял участие в популярном шоу, выходящем в YouTube, «Что было дальше?». Об этом он сообщил в комментариях в «Инстаграме», заявив что выпуск увидит свет в конце декабря.

Концепция шоу заключается в том, что гость рассказывает историю из жизни, останавливаясь на кульминационном моменте. Постоянные участники пытаются угадать концовку, сопровождая беседу шутками и подколами в адрес гостя.

Напомним, Губерниев участвовал в шоу Comment Out, в ходе которого нужно писать неоднозначные комментарии в «инстаграме» других звёзд. В частности, Дмитрий оставил провокационные сообщения под фотографиями Игоря Крутого и Екатерины Стриженовой и даже позвонил эпатажному банкиру Олегу Тинькову.

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