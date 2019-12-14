Губерниев снялся в YouTube-шоу «Что было дальше?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев принял участие в популярном шоу, выходящем в YouTube, «Что было дальше?». Об этом он сообщил в комментариях в «Инстаграме», заявив что выпуск увидит свет в конце декабря.



Концепция шоу заключается в том, что гость рассказывает историю из жизни, останавливаясь на кульминационном моменте. Постоянные участники пытаются угадать концовку, сопровождая беседу шутками и подколами в адрес гостя.



Напомним, Губерниев участвовал в шоу Comment Out, в ходе которого нужно писать неоднозначные комментарии в «инстаграме» других звёзд. В частности, Дмитрий оставил провокационные сообщения под фотографиями Игоря Крутого и Екатерины Стриженовой и даже позвонил эпатажному банкиру Олегу Тинькову.