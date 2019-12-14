Губерниев снялся в YouTube-шоу «Что было дальше?»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев принял участие в популярном шоу, выходящем в YouTube, «Что было дальше?». Об этом он сообщил в комментариях в «Инстаграме», заявив что выпуск увидит свет в конце декабря.
Концепция шоу заключается в том, что гость рассказывает историю из жизни, останавливаясь на кульминационном моменте. Постоянные участники пытаются угадать концовку, сопровождая беседу шутками и подколами в адрес гостя.
Напомним, Губерниев участвовал в шоу Comment Out, в ходе которого нужно писать неоднозначные комментарии в «инстаграме» других звёзд. В частности, Дмитрий оставил провокационные сообщения под фотографиями Игоря Крутого и Екатерины Стриженовой и даже позвонил эпатажному банкиру Олегу Тинькову.
- 14 декабря 2019
-
18:03
-
17:47
-
17:40
-
16:53
-
15:45
-
14:47
-
14:39
-
13:57
-
12:56
-
12:52
-
12:26
-
12:08
-
11:53
-
11:41
-
11:31
-
11:03
-
10:53
-
10:19
-
09:29
-
09:18
-
09:13
-
09:03
-
06:40
-
01:55
-
00:57
-
00:16
-
00:02
- 13 декабря 2019
-
23:48
-
23:39
-
23:29
-
23:01
-
22:55
-
22:51
-
22:35
-
22:26
Партнерский контент