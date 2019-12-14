Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Давосе, Ретивых — пятый

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Давосе (Швейцария). На финише обладатель Кубка мира всего на 0,05 секунды опередил француза Люка Шанава. Бронзовым призёром стал норвежец Ховард Солос Тёугбёль.

Единственный россиянин, вышедший в финал, Глеб Ретивых, финишировал пятым.

Александр Большунов, Сергей Устюгов и Александр Терентьев остановились на стадии четвертьфинала, остальные россияне не вошли в тридцатку лучших по итогам квалификации.

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос, Швейцария

Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 2.21,51.

2. Люка Шанава (Франция) – отставание 0,05.

3. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) – +1,36.

4. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) – +1,54

5. Глеб Ретивых (Россия) – +3.19

6. Симеон Хэмилтон (США) – +4,82