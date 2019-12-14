Фигурист Коляда не выступит на чемпионате России

Тренер Валентина Чеботарёва сообщила, что её ученик, бронзовый призёр чемпионата мира — 2018 по фигурному катанию Михаил Коляда, не выступит на чемпионате России в Красноярске. Спортсмен не восстановился после операции по поводу синусита.

«Миша как ушёл в сентябре на лечение гайморита, так до сих пор ещё не выходил и не тренировался. Он начнёт тренироваться не раньше, чем пройдут все новогодние праздники, поэтому на чемпионате России не выступит. Пока продолжаются лечение и процедуры. Что касается дальнейших планов на сезон, понимания, как он будет выступать, нет. Он не катается четыре месяца, это очень большой срок. Когда выйдет на тренировки, тогда будет понятно.

У него достаточно сложная болезнь. Пока ему заниматься какими-либо физическими упражнениями не разрешено", — приводит слова Чеботарёвой РИА «Новости».