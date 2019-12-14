Фигурист Коляда не выступит на чемпионате России

Тренер Валентина Чеботарёва сообщила, что её ученик, бронзовый призёр чемпионата мира — 2018 по фигурному катанию Михаил Коляда, не выступит на чемпионате России в Красноярске. Спортсмен не восстановился после операции по поводу синусита.
«Миша как ушёл в сентябре на лечение гайморита, так до сих пор ещё не выходил и не тренировался. Он начнёт тренироваться не раньше, чем пройдут все новогодние праздники, поэтому на чемпионате России не выступит. Пока продолжаются лечение и процедуры. Что касается дальнейших планов на сезон, понимания, как он будет выступать, нет. Он не катается четыре месяца, это очень большой срок. Когда выйдет на тренировки, тогда будет понятно.
У него достаточно сложная болезнь. Пока ему заниматься какими-либо физическими упражнениями не разрешено", — приводит слова Чеботарёвой РИА «Новости».
- 14 декабря 2019
-
19:46
-
19:25
-
19:13
-
18:57
-
18:03
-
17:47
-
17:40
-
16:53
-
15:45
-
14:47
-
14:39
-
13:57
-
12:56
-
12:52
-
12:26
-
12:08
-
11:53
-
11:41
-
11:31
-
11:03
-
10:53
-
10:19
-
09:29
-
09:18
-
09:13
-
09:03
-
06:40
-
01:55
-
00:57
-
00:16
-
00:02
- 13 декабря 2019
-
23:48
-
23:39
-
23:29
-
23:01