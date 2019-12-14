Фигуристы Столбова и Новосёлов не выступят на ЧР из-за травмы партнёра

Спортивная пара Ксения Столбова/Андрей Новосёлов не выступит на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске из-за травмы партнера, сообщил президент ФФККР Александр Горшков.
«Они пропустят чемпионат России. У Новосёлова травма, он пробил себе ногу на тренировке», — приводит слова Горшкова РИА «Новости».
Столбова и Новосёлов дебютировали на этапе Гран-при в Москве. Фигуристы шли третьими после короткой программы, но в произвольной стали пятыми и заняли итоговое пятое место.
В начале декабря Столбова и Новосёлов должны были выступить на турнире серии «челленджер» в Загребе, но снялись с соревнований.
Ранее Столбова в паре с завершившим карьеру Фёдором Климовым стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях и серебряным призёром Игр-2014.
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