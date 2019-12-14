Загитова выступит перед матчем СКА и ЦСКА на стадионе «Зенита»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала специальным гостем матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и московским ЦСКА, который пройдёт под открытым небом на стадионе «Зенита». Известная фигуристка выступит в предшествующем «Русской классике» шоу.

Встреча «армейских» хоккейных команд пройдёт на футбольном стадионе на Крестовском острове в четверг, 19 декабря.

«Приятный сюрприз! 19 декабря на шоу перед матчем СКА — ЦСКА специально для всех гостей арены выступит умница, красавица, чемпионка России, Европы, мира и Олимпийских игр Алина Загитова», — говорится в «Твиттере» в сообщении на странице СКА.

Фото доступно в «твиттере» СКА.

Накануне Загитова объявила о приостановке карьеры. 17-летняя фигуристка досрочно завершила сезон после финала Гран-при.