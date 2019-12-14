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Навка рассказала, почему Загитова приостановила карьеру

Навка рассказала, почему Загитова приостановила карьеру
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о причинах, по которым обладательница всех возможных титулов Алина Загитова приостановила карьеру в 17 лет.

«Она берёт временный тайм-аут, перерыв. У каждого человека свой путь, своя внутренняя интуиция. Она, наверное, устала. За свои 17 лет выиграла всё, что было возможно выиграть фигуристу, спортсмену. Она покорила все пьедесталы мировых чемпионатов», — приводит слова Навки сайт телеканала «Звезда».

Навка отметила также, что Загитова занята подготовкой к ЕГЭ, так как хочет поступать в университет.

«Я просто поражаюсь этой мудрой, умной девочке: в свои 17 лет она настолько знает, что ей нужно в этой жизни. Я уверена на сто процентов, что она ещё покажет себя. Никто не говорит, что она уходит, она просто берёт передышку», — сказала Навка.

Накануне Загитова объявила, что приостанавливает соревновательную карьеру, но будет продолжать тренироваться.

В новогодние каникулы Алина выступит в шоу Навки «Спящая красавица».

Загитова приостановила карьеру. Похоже, она больше не вернётся
Всё правильно сделала!
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