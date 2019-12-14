Навка рассказала, почему Загитова приостановила карьеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о причинах, по которым обладательница всех возможных титулов Алина Загитова приостановила карьеру в 17 лет.
«Она берёт временный тайм-аут, перерыв. У каждого человека свой путь, своя внутренняя интуиция. Она, наверное, устала. За свои 17 лет выиграла всё, что было возможно выиграть фигуристу, спортсмену. Она покорила все пьедесталы мировых чемпионатов», — приводит слова Навки сайт телеканала «Звезда».
Навка отметила также, что Загитова занята подготовкой к ЕГЭ, так как хочет поступать в университет.
«Я просто поражаюсь этой мудрой, умной девочке: в свои 17 лет она настолько знает, что ей нужно в этой жизни. Я уверена на сто процентов, что она ещё покажет себя. Никто не говорит, что она уходит, она просто берёт передышку», — сказала Навка.
Накануне Загитова объявила, что приостанавливает соревновательную карьеру, но будет продолжать тренироваться.
В новогодние каникулы Алина выступит в шоу Навки «Спящая красавица».
- 14 декабря 2019
-
22:38
-
21:52
-
21:47
-
21:09
-
20:58
-
20:57
-
20:39
-
19:46
-
19:25
-
19:13
-
18:57
-
18:03
-
17:47
-
17:40
-
16:53
-
15:45
-
14:47
-
14:39
-
13:57
-
12:56
-
12:52
-
12:26
-
12:08
-
11:53
-
11:41
-
11:31
-
11:03
-
10:53
-
10:19
-
09:29
-
09:18
-
09:13
-
09:03
-
06:40
-
01:55