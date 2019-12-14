Тренер ЦСКА — о Загитовой: вернуться в режим тренировок нон-стоп очень тяжело

Российская фигуристка, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании Катарина Гербольдт, ныне работающая тренером в ЦСКА, считает, что фигуристу сложно вернуться в спорт.
«Могу сказать про себя: я из-за травмы приостанавливала карьеру, и возвращаться всегда очень сложно. Ты не прогрессируешь, а скорее регрессируешь. К тому же спортсмен, когда он в спорте, не знает другой жизни: тренировки, тренировки, тренировки. Нет свободного времени, чтобы о чём-то вообще подумать. А когда свободное время появляется и узнаёшь, как живут обычные люди, вернуться в спортивный режим тренировок нон-стоп очень тяжело. Не каждый спортсмен на это способен», — приводит слова Гербольдт «Спорт Бизнес Online».
По мнению Гербольдт, самое главное для возвращения в спорт — мотивация. И решение будет зависеть только от желания Загитовой.
«Нет ничего невозможного. Мы видели пример Жени Плющенко, как он неоднократно возвращался и выигрывал Олимпийские игры. Надо решить, чего ты хочешь и на что ты ради этого готов», — сказала Гербольдт.
- 14 декабря 2019
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