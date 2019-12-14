Глейхенгауз — о Загитовой: мы были вместе, и остаёмся вместе!

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, выразил надежду на возвращение в спорт олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая накануне объявила о решении приостановить карьеру. Глейхенгауз намерен продолжить сотрудничество с Загитовой.

«Мы были вместе, и остаёмся вместе! У нас ещё много нереализованных творческих идей, которые мы будем воплощать на льду вместе!» — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.

Накануне Загитова заявила, что приостанавливает карьеру и больше не будет выступать на соревнованиях в сезоне-2019/20. Алина намерена сосредоточиться на сдаче ЕГЭ, поступлении в вуз и участии в ледовых шоу, однако прекращать тренировки она не собирается.