Якименко: не осуждаю спортсменов, которые решат не выступать без символики

Бронзовый призёр Олимпиады-2004, восьмикратный чемпион мира в фехтовании на саблях Алексей Якименко высказал мнение о возможном отказе некоторых спортсменов от выступлений на Играх в Токио под нейтральным флагом.

«Здесь не может быть единогласного решения по поводу того, ехать с флагом или нет. Давайте вспомним великолепную победу хоккеистов на Олимпиаде 2018 года. Там выступала команда олимпийских спортсменов из России, но на награждении наши ребята пели гимн. Вся прекрасно понимали, какой стране принадлежала команда. Есть патриоты, которые скажут, что без флага не поедут. Моя точка зрения простая: ехать надо, надо выступать на Олимпиадах, ведь спортсмены лишают себя многого в жизни, зарабатывают травмы. Для любого спортсмена Игры — это как Эверест для альпиниста. Я не осуждаю спортсменов, которые примут решение не выступать без российской символики», — приводит слова Якименко RT.