Женская сборная России по водному поло — вторая на турнире в Канаде

Российский ватерполистки заняли второе место на международных соревнованиях в Монреале, Канада. Победив в заключительном матче хозяек турнира (16:8), россиянки набрали девять баллов.



Ранее россиянки обыграли сборные Нидерландов (17:11) и Китая (20:13, но уступили американкам (13:18).



В соревнованиях участвовало пять команд. Чемпионами стала сборная США, в её активе 12 очков. Третьими стали канадки (6), далее следуют сборные Нидерландов (3) и Китая (0). Таким образом, американские ватерполистки поочерёдно обыграли всех соперниц.