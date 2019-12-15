Женская сборная России по водному поло — вторая на турнире в Канаде
Российский ватерполистки заняли второе место на международных соревнованиях в Монреале, Канада. Победив в заключительном матче хозяек турнира (16:8), россиянки набрали девять баллов.
Ранее россиянки обыграли сборные Нидерландов (17:11) и Китая (20:13, но уступили американкам (13:18).
В соревнованиях участвовало пять команд. Чемпионами стала сборная США, в её активе 12 очков. Третьими стали канадки (6), далее следуют сборные Нидерландов (3) и Китая (0). Таким образом, американские ватерполистки поочерёдно обыграли всех соперниц.
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