Голикова победила на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Японии
Бронзовый призёр чемпионата мира по конькобежному спорту 2019 года россиянка Ангелина Голикова одержала победу на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Нагано, Япония.
Ангелина пробежала дистанцию за 37,241 секунды. Серебро завоевала Ванесса Херцог (+0,21) из Австрии, третье место заняла японка Нао Кодайра (+0,26).
Россиянки Дарья Качанова (+0,29) и Ольга Фаткулина (+0,49) оказались в шаге от пьедестала. Они стали четвертой и пятой соответственно.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Нагано, Япония
Женщины. Дистанция 500 метров
1. Ангелина Голикова (Россия) — 37,241
2. Ванесса Херцог (Австрия) — + 0,21
3. Нао Кодайра (Япония) — 0,26
4. Дарья Качанова (Россия) — +0,29
5. Ольга Фаткулина (Россия) — +0,49.
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