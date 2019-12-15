Голикова победила на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Японии

Бронзовый призёр чемпионата мира по конькобежному спорту 2019 года россиянка Ангелина Голикова одержала победу на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Нагано, Япония.



Ангелина пробежала дистанцию за 37,241 секунды. Серебро завоевала Ванесса Херцог (+0,21) из Австрии, третье место заняла японка Нао Кодайра (+0,26).

Россиянки Дарья Качанова (+0,29) и Ольга Фаткулина (+0,49) оказались в шаге от пьедестала. Они стали четвертой и пятой соответственно.



Конькобежный спорт. Кубок мира. Нагано, Япония

Женщины. Дистанция 500 метров



1. Ангелина Голикова (Россия) — 37,241

2. Ванесса Херцог (Австрия) — + 0,21

3. Нао Кодайра (Япония) — 0,26

4. Дарья Качанова (Россия) — +0,29

5. Ольга Фаткулина (Россия) — +0,49.