Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Клебо досрочно завершил этап Кубка мира в Давосе

Клебо досрочно завершил этап Кубка мира в Давосе
Другие / Лыжный спорт 0

Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонка Йоханнес Хёсфлот Клебо отказался от участия в индивидуальной гонке на третьем этапе КМ в Давосе, Швейцария. 23-летний спортсмен отправился в Тронхейм, где будет готовиться к четвёртому этапу, в Планице, Словения, и Тур де Ски, сообщает NRK.

Клебо, ставший первым лыжником, выигравшим пять спринтов подряд на Кубке мира, лидирует в общем зачёте — в его активе 520 очков. Ближайшим преследователем норвежца является его соотечественник Эмиль Иверсен (419). На третьем месте в личном зачёте — представитель России Александр Большунов (339).

Индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем в Давосе пройдёт сегодня, 15 декабря. Лыжники выйдут на старт в 16:55 мск.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019