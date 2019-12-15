Клебо досрочно завершил этап Кубка мира в Давосе
Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонка Йоханнес Хёсфлот Клебо отказался от участия в индивидуальной гонке на третьем этапе КМ в Давосе, Швейцария. 23-летний спортсмен отправился в Тронхейм, где будет готовиться к четвёртому этапу, в Планице, Словения, и Тур де Ски, сообщает NRK.
Клебо, ставший первым лыжником, выигравшим пять спринтов подряд на Кубке мира, лидирует в общем зачёте — в его активе 520 очков. Ближайшим преследователем норвежца является его соотечественник Эмиль Иверсен (419). На третьем месте в личном зачёте — представитель России Александр Большунов (339).
Индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем в Давосе пройдёт сегодня, 15 декабря. Лыжники выйдут на старт в 16:55 мск.
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