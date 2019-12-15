Кулижников победил на этапе КМ в Нагано на дистанции 1000 м с рекордом катка

Трёхкратный чемпион мира российский спортсмен Павел Кулижников выиграл золотую медаль на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано, Япония.

Кулижников показал рекордный для катка результат — 1:08,454. Второе и третье места заняли представители Нидерландов Кай Фербей (+0,222) и Хейн Оттерспер (+0,502).

Россиянин Виктор Муштаков стал пятым, Артём Арефьев — пятнадцатым.



Конькобежный спорт. Кубок мира. Нагано, Япония

Мужчины. Дистанция 1000 метров



1. Павел Кулижников (Россия) — 1:08,454

2. Кай Фербей (Нидерланды) — + 0,222

3. Хейн Оттерспер (Нидерланды) — +0,502...

5. Виктор Муштаков (Россия) — +0,691...

15. Артём Арефьев (Россия) — +2,153.

Кулижников пропустил два первых этапа Кубка мира из-за небольшого повреждения голеностопа, полученного на тренировке.