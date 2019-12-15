Траньков: во что превратилось фигурное катание?! Стыдобища

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков критически отозвался о ситуации, сложившейся в фигурном катании.
«Блин, во что превратилось фигурное катание?! Околофутбол отдыхает… Грустно… Пишут люди, а стыдно нам [фигуристам] почему-то. Весь мир объехал, и нигде такого г-на нет, стыдобища. Люди, обернитесь, одумайтесь, так нельзя! Ненависть приводит к ужасным последствиям», — написал Траньков на своей странице в «Твиттере».
Стоит отметить, что в российском сегменте фигурного катания участились случаи перепалок между людьми, поддерживающими разных отечественных фигуристок. К более медийным персонам присоединяются и рядовые болельщики.
Ранее команда Этери Тутберидзе жёстко ответила критикам объявленного накануне решения олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Среди них — заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
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