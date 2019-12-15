Женская сборная России по гандболу — бронзовый призёр чемпионата мира
Женская сборная России по гандболу стала победительницей матча за третье место на чемпионате мира. Со счётом 33:28 подопечные Амброса Мартина обыграли команду Норвегии. Таким образом, российские гандболистки стали бронзовыми призёрами мирового первенства.
Гандбол. Женщины. Чемпионат мира. Матч за третье место. Кумамото, Япония
Россия — Норвегия — 33:28 (18:15).
Напомним, в полуфинальном матче россиянки в упорной борьбе уступили гандболисткам из Нидерландов — 32:33. За главный трофей соревнований поспорят сборные Испании и Нидерландов. Матч пройдёт сегодня, 15 декабря.
Чемпионат мира по гандболу среди женщин проходил в Японии. Победитель соревнований получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
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