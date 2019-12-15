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График выступлений Алины Загитовой на ледовых шоу

График выступлений Алины Загитовой на ледовых шоу
Другие / Фигурное катание 0

В минувшую пятницу, 13 декабря, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла решение приостановить выступление на соревнованиях. Впрочем, её решение не коснулось выставочных шоу, которые на протяжении года проходят в различных странах мира.

Вашему вниманию — график выступлений 17-летней россиянки на ближайшие несколько месяцев.

25 декабря 2019 — 7 января 2020 года: Москва, дворец спорта «Мегаспорт»
6–9 февраля 2020 года: шоу Art on ice. Цюрих, Швейцария
11 февраля: шоу Art on ice. Лозанна, Швейцария
13–14 февраля: шоу Art on ice. Базель, Швейцария
15–16 февраля: шоу Art on ice. Давос, Швейцария
10–12 апреля: шоу Art on ice. Тайбэй, Китай.

Напомним, о завершении карьеры фигуристка не заявляла. Алина лишь сказала, что пропустит оставшиеся старты текущего сезона — чемпионат России в Красноярске, чемпионат Европы в Граце, Австрия, и чемпионат мира в Монреале, Канада.

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