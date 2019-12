График выступлений Алины Загитовой на ледовых шоу

В минувшую пятницу, 13 декабря, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла решение приостановить выступление на соревнованиях. Впрочем, её решение не коснулось выставочных шоу, которые на протяжении года проходят в различных странах мира.



Вашему вниманию — график выступлений 17-летней россиянки на ближайшие несколько месяцев.



25 декабря 2019 — 7 января 2020 года: Москва, дворец спорта «Мегаспорт»

6–9 февраля 2020 года: шоу Art on ice. Цюрих, Швейцария

11 февраля: шоу Art on ice. Лозанна, Швейцария

13–14 февраля: шоу Art on ice. Базель, Швейцария

15–16 февраля: шоу Art on ice. Давос, Швейцария

10–12 апреля: шоу Art on ice. Тайбэй, Китай.



Напомним, о завершении карьеры фигуристка не заявляла. Алина лишь сказала, что пропустит оставшиеся старты текущего сезона — чемпионат России в Красноярске, чемпионат Европы в Граце, Австрия, и чемпионат мира в Монреале, Канада.

«Продолжаю свой фигурный путь». Загитова заявила, что её неправильно поняли