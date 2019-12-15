Плющенко — Тутберидзе: я тренирую почти каждый день, не жалко подучить и вас

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что готов поделиться опытом с наставницей Алины Загитовой — тренером Этери Тутберидзе.

«Что касается переманивания, то, действительно, большое число детей из вашей школы переходит ко мне, опять же, совершенно добровольно. Почему?



Не знаете? Не потому ли, что я «не воспитал ни одного своего спортсмена», как размашисто вы расписываете в своём «ответе Чемберлену»? Спасибо‚ конечно, за совет «посещать тренировочный процесс». Для вас, как менеджера, живущего за счёт спортсменов, это, видимо, действительно актуальная тема, то спешу доложить: тренирую я почти каждый день‚ и если вы хотите посмотреть, то добро пожаловать. Не жалко подучить и вас, поделиться опытом», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Плющенко — Тутберидзе: кого вы воспитали с нуля? Только готовых детей берёте

Плющенко ответил Тутберидзе на обвинение в попытке переманить Загитову

Плющенко заступился за Тарасову, которую жёстко раскритиковала Тутберидзе