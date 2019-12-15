Йохауг выиграла классическую разделку на 10 км в Давосе. Смирнова – 15-я

На третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария) завершилась классическая гонка с раздельным стартом на 10 километров у женщин. Победу одержала представительница Норвегии Терезе Йохауг, пробежав дистанцию за 25 минут 2,7 секунды.



Второй стала ещё одна норвежка Хейди Венг, она уступила Йохауг 30,6 секунды. Замкнула призовую тройку американка Джессика Диггинс (+36,4).



Лучший результат среди россиянок показала Екатерина Смирнова. Он отстала от победительницы на 1 минуту 37,6 секунды и заняла 15-е место.



Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария)

3-й этап. Женщины. Гонка 10 км. Классический стиль



1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 26:47.5.

2. Хейди Венг (Норвегия) — +30,6

3. Джессика Диггинс (США) — +36,4...

15. Екатерина Смирнова (Россия) +1:37,6…

17. Наталья Непряева (Россия) — +1:44,7...

20. Нина Дуботолкина (Россия) — +1:51,6...

22. Алиса Жамбалова (Россия) +1:58,0…

26. Яна Кирпиченко (Россия) — +2:05,0...

40. Ольга Царёва (Россия) -+2:23,0.

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