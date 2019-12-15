Конькобежец Семериков победил на этапе Кубка мира в Нагано
Российский конькобежец Данила Семериков завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Нагано, Япония. 25-летний уроженец Саратова на дистанции 5000 метров показал время 6 минут 18,605 секунды.
Второе место в забеге досталось представителю Новой Зеландии Питеру Майклу (+0,08), третье место — у россиянина Александра Румянцева (+1,05).
Кубок мира. Нагано, Япония. Мужчины. 5000 метров
1. Данила Семериков (Россия) — 6.18,605
2. Питер Майкл (Новая Зеландия) — +0,08
3. Александр Румянцев (Россия) — +1,05.
Этап Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано проходит с 13 декабря. Сегодня соревнования завершатся. Следующий, пятый этап Кубка мира пройдёт в Калгари, Канада, с 7 по 8 февраля 2020 года.
- 15 декабря 2019
-
14:59
-
14:16
-
14:06
-
14:00
-
13:53
-
13:31
-
13:17
-
13:09
-
13:09
-
12:53
-
12:39
-
12:25
-
11:50
-
11:43
-
11:37
-
11:17
-
11:16
-
10:56
-
09:57
-
09:15
-
06:50
-
01:00
-
00:56
-
00:44
- 14 декабря 2019
-
23:51
-
23:27
-
22:38
-
21:52
-
21:47
-
21:09
-
20:58
-
20:57
-
20:39
-
19:46
-
19:25
Партнерский контент