Конькобежец Семериков победил на этапе Кубка мира в Нагано

Российский конькобежец Данила Семериков завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Нагано, Япония. 25-летний уроженец Саратова на дистанции 5000 метров показал время 6 минут 18,605 секунды.



Второе место в забеге досталось представителю Новой Зеландии Питеру Майклу (+0,08), третье место — у россиянина Александра Румянцева (+1,05).



Кубок мира. Нагано, Япония. Мужчины. 5000 метров



1. Данила Семериков (Россия) — 6.18,605

2. Питер Майкл (Новая Зеландия) — +0,08

3. Александр Румянцев (Россия) — +1,05.



Этап Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано проходит с 13 декабря. Сегодня соревнования завершатся. Следующий, пятый этап Кубка мира пройдёт в Калгари, Канада, с 7 по 8 февраля 2020 года.