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Конькобежец Семериков победил на этапе Кубка мира в Нагано

Конькобежец Семериков победил на этапе Кубка мира в Нагано
Другие / Конькобежный спорт 0

Российский конькобежец Данила Семериков завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Нагано, Япония. 25-летний уроженец Саратова на дистанции 5000 метров показал время 6 минут 18,605 секунды.

Второе место в забеге досталось представителю Новой Зеландии Питеру Майклу (+0,08), третье место — у россиянина Александра Румянцева (+1,05).

Кубок мира. Нагано, Япония. Мужчины. 5000 метров

1. Данила Семериков (Россия) — 6.18,605
2. Питер Майкл (Новая Зеландия) — +0,08
3. Александр Румянцев (Россия) — +1,05.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано проходит с 13 декабря. Сегодня соревнования завершатся. Следующий, пятый этап Кубка мира пройдёт в Калгари, Канада, с 7 по 8 февраля 2020 года.

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