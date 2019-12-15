Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Мишин подчеркнул, что не предлагал проводить альтернативные Олимпийские игры

Мишин подчеркнул, что не предлагал проводить альтернативные Олимпийские игры
Другие / Фигурное катание 0

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин уточнил, что подразумевал, когда после решения исполкома ВАДА предлагал провести альтернативную соревнования в России.

«Недавно высказался по поводу допинга, Олимпийских игр. К сожалению, кого-то из наших спортсменов на них не допустят. И спортсмены могут узнать об этом в последний момент, в день отъезда на Игры или уже на территории Олимпиады. Так вот я про них сказал, что для этих спортсменов, которые жизни свои нацелили на достижение высокого спортивного результата, надо организовать какие-то соревнования. Здесь, в России. А написали, что Мишин хочет провести альтернативную Олимпиаду, в которой помимо России будут участвовать Абхазия, Южная Осетия, Зимбабве», — приводит слова Мишина «Спорт день за днём».

Алексей Мишин предложил России провести альтернативные Олимпийские игры
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019