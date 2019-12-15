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Тутберидзе опубликовала стихотворение Цветаевой после жёсткого выпада Плющенко

Тутберидзе опубликовала стихотворение Цветаевой после жёсткого выпада Плющенко
Другие / Фигурное катание 0

Тренер Этери Тутберидзе опубликовала на своей странице в «Инстаграме» стихотворение Марины Цветаевой.

Накануне команда Тутберидзе жёстко ответила критикам решения Алины Загитовой приостановить карьеру. Отдельно были выделены два адресата – известный тренер Татьяна Тарасова и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Последний не оставил без внимания обвинения в переманивании учеников, заявив, что Тутберидзе не воспитала с нуля ни одного фигуриста. Возможно, это стихотворение ответ Евгению.

«Проста моя осанка,
Нищ мой домашний кров.
Ведь я островитянка
С далёких островов!
Живу — никто не нужен!
Взошёл — ночей не сплю.
Согреть чужому ужин —
Жилье своё спалю!
Взглянул — так и знакомый,
Взошёл — так и живи!
Просты наши законы:
Написаны в крови.
Луну заманим с неба
В ладонь,— коли мила!
Ну, а ушёл — как не был,
И я — как не была.
Гляжу на след ножовый:
Успеет ли зажить
До первого чужого,
Который скажет: «Пить». М. Цветаева», — написала Тутберидзе.

Фото доступно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

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