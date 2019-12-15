Тутберидзе опубликовала стихотворение Цветаевой после жёсткого выпада Плющенко

Тренер Этери Тутберидзе опубликовала на своей странице в «Инстаграме» стихотворение Марины Цветаевой.

Накануне команда Тутберидзе жёстко ответила критикам решения Алины Загитовой приостановить карьеру. Отдельно были выделены два адресата – известный тренер Татьяна Тарасова и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Последний не оставил без внимания обвинения в переманивании учеников, заявив, что Тутберидзе не воспитала с нуля ни одного фигуриста. Возможно, это стихотворение ответ Евгению.

«Проста моя осанка,

Нищ мой домашний кров.

Ведь я островитянка

С далёких островов!

Живу — никто не нужен!

Взошёл — ночей не сплю.

Согреть чужому ужин —

Жилье своё спалю!

Взглянул — так и знакомый,

Взошёл — так и живи!

Просты наши законы:

Написаны в крови.

Луну заманим с неба

В ладонь,— коли мила!

Ну, а ушёл — как не был,

И я — как не была.

Гляжу на след ножовый:

Успеет ли зажить

До первого чужого,

Который скажет: «Пить». М. Цветаева», — написала Тутберидзе.

Фото доступно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

Плющенко ответил Тутберидзе на обвинение в попытке переманить Загитову