Лыжник Большунов возглавил дистанционный зачёт Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов возглавил дистанционный зачёт Кубка мира после третьего этапа, который завершился в Давосе. В индивидуальной раздельной гонке свободным стилем на 15 км в Швейцарии Большунов занял седьмое место. Победу одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер, серебряным призёром стал россиянин Сергей Устюгов. Лучше Большунова справился с гонкой также Денис Спицов, занявший шестое место.

Большунов возглавляет дистанционный зачёт, опережая идущего вторым норвежца Эмиля Иверсена на 5 очков (232 против 227). На третьей позиции финн Ийво Нисканен (202).

В общем зачёте Большунов поднялся на третье место (375), уступая лидирующему норвежцу Йоханнесу Клебо (520) и Иверсену (448).

Шестое место и в том, и другом зачёте занимает Устюгов.