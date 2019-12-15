Тарасова грубо ответила на просьбу прокомментировать пост команды Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова эмоционально отказалась комментировать появившееся накануне заявление команды Этери Тутберидзе.

Тренерскому штабу Алины Загитовой не понравились комментарии, появившиеся в СМИ после решения олимпийской чемпионки приостановить карьеру. Особо были выделены фразы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и Тарасовой. Первый ответил Тутберидзе в не менее резкой форме. Тарасова хранила молчание.

«Идите к чёртовой матери все вместе взятые!» — приводит ответ Тарасовой на просьбу прокомментировать обвинения команды Тутберидзе «Говорит Москва».

Тренеры команды Тутберидзе упрекнули известного специалиста в критике Загитовой даже во время лучших выступлений фигуристки. Также команде спортсменки не понравилось, что Тарасова выделила лишь три программы из всей карьеры обладательницы всех титулов.