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Тарасова грубо ответила на просьбу прокомментировать пост команды Тутберидзе

Тарасова грубо ответила на просьбу прокомментировать пост команды Тутберидзе
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова эмоционально отказалась комментировать появившееся накануне заявление команды Этери Тутберидзе.

Тренерскому штабу Алины Загитовой не понравились комментарии, появившиеся в СМИ после решения олимпийской чемпионки приостановить карьеру. Особо были выделены фразы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и Тарасовой. Первый ответил Тутберидзе в не менее резкой форме. Тарасова хранила молчание.

«Идите к чёртовой матери все вместе взятые!» — приводит ответ Тарасовой на просьбу прокомментировать обвинения команды Тутберидзе «Говорит Москва».

Тренеры команды Тутберидзе упрекнули известного специалиста в критике Загитовой даже во время лучших выступлений фигуристки. Также команде спортсменки не понравилось, что Тарасова выделила лишь три программы из всей карьеры обладательницы всех титулов.

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Заявление Алины Загитовой спровоцировало мощный скандал. Тутберидзе жёстко ответила Плющенко и Тарасовой.
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