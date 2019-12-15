Слуцкая: никто не вправе осуждать Загитову

Бывшая фигуристка, двукратный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась мнением о решении олимпийской чемпионки Пхёнчхана Алины Загитовой приостановить карьеру. Ранее 17-летняя Загитова сообщила, что до конца сезона не будет участвовать в соревнованиях.
«Сейчас очень много обсуждений насчёт того, что Алина приостановила спортивную карьеру. Могу сказать только одно, что никто не вправе осуждать её, потому что она взрослый человек, и сама приняла это решение, а мы как поклонники, зрители и коллеги должны это решение уважать.
Мы не имеем права говорить, что она зря это сделала, ведь она действительно сделала всё, что могла. И её решение на время приостановить карьеру мы должны поддержать и должны уважать её выбор, ведь у неё впереди много интересной работы, немножко другой, где можно переключиться, где можно отвлечься, но всё равно оставаться в профессии, радовать всех своих поклонников.
Очень здорово, что она будет продолжать кататься в показательных выступлениях, в ледовых шоу, спектаклях. Раньше у поклонников была возможность увидеть её в большинстве случаев на соревнованиях, а сейчас они могут наблюдать её и с другой стороны, гораздо дольше по времени на льду, нежели чем в двух программах на соревнованиях. Мы надеемся увидеть её вновь на большом льду!» — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
- 15 декабря 2019
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